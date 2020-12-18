شركة “زلاف لاستكشاف النفط” تُنجز صيانة أحد آبارها

أعلنت شركة “زلاف لاستكشاف النفط والغاز”، عن تمكّن فريق حفر وصيانة الآبار، التابع لها، من إتمام عملية اصطياد واستخراج الـ”Packer”، العالقة في البئر الواقع في حقل “الشادار”، وذلك بعد عدة محاولات.

وأشارت الشركة، في بيان لها عبر منصتها الرسمية، إلى أن الفرق الفنية التابعة للشركة، شرعت في تركيب الـ”PACKER” قبل أكثر من 50 عامًا في هذه البئر، مضيفةً أنه عند استخراج هذه المُعَدَّة من البئر ستصبح فرصة الشركة كبيرة؛ في استعادة البئر واستغلالها وتجنيب الشركة تكاليف إضافية لحفر بئر بديلة.

وأشادت الشركة بكافة أطقمها الفنية بعد إنجاز هذه العملية المُّعقدة، والمحفوفة بالمخاطر، حيث كانت نسبة النجاح لا تتجاوز 35%، حسب بيانها.

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