المصرف الإسلامي الليبي يوقف خدماته جزئيًا.. ويحدّد موعد استئنافها

أعلن المصرف الإسلامي الليبي، الخميس، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن إيقاف جزئي لبعض خدماته، في ظل اقتراب انتهاء السنة المالية للمصرف لعام 2020؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالجرد السنوي وتسوية الحسابات.

وكشف المصرف عن إيقاف إصدار الحوالات الخارجية بالنقد الأجنبي يوم 20/12/2020، وإيقاف السحب والإيداع من الخزائن يوم 31/12/2020 بالإضافة إلى إيقاف المقاصة والصكوك المصدقة يوم 31/12/2020، مؤكدًا استئناف خدمة الحوالات الخارجية بالنقد الأجنبي، يوم الأحد الموافق 3/1/2021.

وكان المصرف الإسلامي قد شرع، الأسبوع الماضي، في قبول طلبات مخصصات أرباب الأسر “500 دولار” عن السنة المنتهية 2019، لزبائن المصرف الذين تم حجز القيمة لهم ولم يتم شحنها، وكذلك الزبائن الجدد الذين لم يسبق لهم حجز القيمة.

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