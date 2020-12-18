شركــة سرت لإنتاج وتصنيع النفـط والغـاز تُحــقق زيادة تاريخيـــة تجاوز الـــ 100 ألف برميل يوميًا

طرابلس 18 ديسمبر 2020 (وال)-حققت شركـة سرت لإنتاج وتصنيع النفـط والغـاز أعلى معدّلات الإنتاج غير مسبوقة بتجاوزه المائة ألف برميل يوميًا، بزيادة فاقت الضعف قبل إقفال النفط في بداية العام الحالي، والذي كان في متوسط خمسة وخمسين ألف برميل يوميًا.

وبحسب المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس؛ الزيادة جاءت ضمن برامج الميزانية الاستثنائية والتي شملت صيانة 24 بئرًا وإنزال المضخات الكهربائية الغاطسة لها، وتطوير طبقة الحراش بجنوب زلطن بحفر عدد تسعة آبار تطويرية، وتنفيذ أعمال فنية على الآبار بدون منصة حفر؛ تشمل التنشيط بالحامض والتكسير الهيدروليكي. (وال-طرابلس) ر ت

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