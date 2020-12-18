اقتصاد

ضمنها مكافحة الفساد وتحسين جودة الغذاء … العقوري يناقش مع فريق مكتب الأمم المتحدة عدد من المواضيع

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بطبرق يوسف العقوري اجتماعاً مع فريق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية و ممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان و برنامج الأغذية العالمي و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجهات أخرى .

تناول الاجتماع عمل المنظمات والبرامج التي تقوم بتنفيذها في ليبيا , بالإضافة الى بحث سبل تذليل الصعوبات و العراقيل التي تواجه أداء عملها.

وأكد العقوري على رغبة اللجنة في تطوير التعاون مع المنظمات الدولية لتشمل برامجها الجانب التنموي ومنها مكافحة الفقر و توفير فرص عمل للشباب والفئات الضعيفة وتحسين جودة الغذاء ومياه الشرب وتوفير الخدمات الأساسية للإحياء العشوائية و مكافحة الفساد ودعم بناء مؤسسات الدولة الليبية بالخبرات المتخصصة .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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