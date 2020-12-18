الانتهاء من التصاميم الهندسية الأولية لتطوير حقل جالو 3 الاستراتيجي

أنهت شركة الواحة للنفط والغاز مرحلة إعداد التصاميم الهندسية الأولية (FEED) لمشروع تطوير حقل جالو 3، والتي بدأت مع أواخر شهر يناير للعام الجاري بمكاتب شركة بتروفاك لندن، وقد دام العمل المتواصل فيها قرابة 10 أشهر.

وأفادت شركة الواحة أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء تسهيلات سطحية لإنتاج النفط واستغلال الغاز المصاحب بمحطة جديدة تدعى (جالو 3)، إضافة لتحديث بعض معدات محطات جالو 1 و2 ومحطة المسراب والتخلص كلياً من حرق الغاز بهذه المحطات الثلاث، وتخفيض مستوى الأضرار البيئية وتحقيق استغلال أمثل للموارد.

وقالت الشركة إنها تسلمت كراسة المواصفات المتكاملة لعطاء ومرحلة تسليم المفتاح، وهي المرحلة القادمة من عمر المشروع التي سيتم خلالها إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية وشراء وتصنيع واستجلاب المعدات وتركيبها بالحقل المذكور وإدخالها حيّز التشغيل والإنتاج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية