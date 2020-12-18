“تات نفط” الروسية تعود لليبيا بعد غياب نحو 10 سنوات

كشفت وكالة تاس للأنباء شروع شركة “تات نفط” الروسية باستئناف أعمال الإنتاج والتنقيب في عدد من المواقع في ليبيا وسوريا، وذلك بعد أن توقفت عملياتها إثر أحداث ثورة فبراير.

وفي السياق ذاته صرح رئيس مجلس إدارة شركة إنتاج النفط الروسية “تات نفت”، رستم مينيخانوف لوكالة “تاس” للأنباء أن الشركة تدرس استئناف الأعمال في 4 رقع استكشافية في ليبيا، بالإضافة إلى أنها تعتزم استئناف التنقيب في دمشق، ومن جهة أخرى توقعت الشركة الروسية أن يصل إجمالي الإنتاج من المشاريع إلى 50 مليون طن، وفي ذات الوقت تدرس الشركة الدخول في مشاريع استكشاف أخرى، من بينها وسط آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.

يذكر أن شركة النفط الروسية تات نفط كانت قد حصلت في عام 2005 على حق الامتياز لتطوير حقل في غدامس، فيما توقفت كافة أعمال الاستكشاف في مارس من عام 2011، نظرا للتوترات العسكرية في البلاد، عدا عن إجلاء موظفي الشركة من هناك.

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