“تات نفط” الروسية تعود لليبيا بعد غياب نحو 10 سنوات

كشفت وكالة تاس للأنباء شروع شركة “تات نفط” الروسية باستئناف أعمال الإنتاج والتنقيب في عدد من المواقع في ليبيا وسوريا، وذلك بعد أن توقفت عملياتها إثر أحداث ثورة فبراير.
وفي السياق ذاته صرح رئيس مجلس إدارة شركة إنتاج النفط الروسية “تات نفت”، رستم مينيخانوف لوكالة “تاس” للأنباء أن الشركة تدرس استئناف الأعمال في 4 رقع استكشافية في ليبيا، بالإضافة إلى أنها تعتزم استئناف التنقيب في دمشق، ومن جهة أخرى توقعت الشركة الروسية أن يصل إجمالي الإنتاج من المشاريع إلى 50 مليون طن، وفي ذات الوقت تدرس الشركة الدخول في مشاريع استكشاف أخرى، من بينها وسط آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.
يذكر أن شركة النفط الروسية تات نفط كانت قد حصلت في عام 2005 على حق الامتياز لتطوير حقل في غدامس، فيما توقفت كافة أعمال الاستكشاف في مارس من عام 2011، نظرا للتوترات العسكرية في البلاد، عدا عن إجلاء موظفي الشركة من هناك.
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