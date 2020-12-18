حفتر يفرج عن الصيادين الإيطاليين بعد شهور من احتجازهم

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الخارجية الإيطالي الخميس إطلاق سراح 18 صيادا بينهم ثمانية صقليين احتجزوا في ليبيا لأكثر من ثلاثة أشهر ، بعد زيارة بنغازي لضمان إطلاق سراحهم

وقال متحدث باسم قوات حفتر في ليبيا لوكالة فرانس برس إنه تم العثور على الرجلين في المياه الإقليمية الليبية وأفرج عنهما بعد تحقيق أجراه المدعي العسكري.

وقال “لأسباب إنسانية وبالنظر إلى حل المسائل القانونية ، قرر اللواء خليفة حفتر الإفراج عنهم اليوم”.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن حفتر أراد مقايضة الصيادين المسجونين بأربعة ليبيين اعتقلوا عام 2015 في إيطاليا وحكم عليهم بالسجن 30 عاما بتهمة الاتجار بالبشر.

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