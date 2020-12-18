بعد اسبوع حاسم.. تعرف على اخر اسعار الدولار والعملات والذهب مقابل الدينار الليبي

شهد سعر الدولار الامريكي اسبوعاً حاسماً مقابل الدينار الليبي، كما شهدت اسعار العملات الاجنبية والذهب تغييرات ملحوظة في تداولات السوق الموازية خلال الاسبوع الجاري مع الترقب الحاصل لمعرفة سعر الصرف الجديد.

وقفز الدولار الامريكي في تعاملات الامس إلى 6.08 في اعلى سعر له منذ اعلان المصرف المركزي عن سعر الصرف الجديد.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الجمعة 18-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار = 5.85 و5.86 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.87 دينار

اليورو = 7.20 دينار

الجنية الإسترليني 8.00 دينار

الليرة التركية 0.77 دينار

الدينار التونسي 2.22 دينار

الجنية المصري 0.38 دينار

الدينار الاردني 8.35 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب245 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب285.8 دينار

كسر الذهب عيار 22 ب299.4 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب326.6 دينار.

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