رئيس وزراء البوسنة يبحث فرص التعاون مع الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية

استقبل رئيس وزراء البوسنة والهرسك فاضل نوفيليتش أمسالجمعة وفد الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، الذي يزور البوسنة حاليا لبحث آفاق التعاون وفرص الاستثمار بين ليبيا والبوسنة.

ووفق بيان للسفارة الليبية في سراييفو، ضم الوفد الليبي الذي شارك في اللقاء مدير عام شركة الاستثمارات الخارجية سالم حنيش، والقائم بالأعمال بالوكالة بالسفارة الليبية السيد المعتصم بالله الضاوي، والمسؤول عن ملف البوسنة والهرسك في ادارة التعاون بوزارة الخارجية الليبية عادل امبية.

وبحسب البيان، فإن زيارة الوفد الليبي تستهدف تعزيز التعاون المشترك وفرص الاستثمارات، مع ما تقدمه الحكومة البوسنية من تسهيلات في مجال الاستثمار، حيث أن البوسنة والهرسك تقدم فرص استثمارية كبيرة في مجالات حيوية متعددة.

وتم خلال هذه الزيارة وضع آليات للتواصل بين شركة الاستثمارات الخارجية الليبية والمؤسسات المعنية بالاستثمار في البوسنة، بحسب البيان.

وأشارات السفارة إلى أن الزيارة أتاحت التعرف على الآفاق المتاحة للتعاون المشترك بين وفد الشركة الليبية للاستثمارات والقطاع العام والخاص، وأن الموارد والقدرات والمزايا التي تتمتع بها كل من ليبيا والبوسنة والهرسك تعتبر أساساً جيدا لتوسيع التعاون الثنائي عن طريق إنشاء قنوات جديدة للتجارة والاستثمار المشترك.

وخلص الاجتماع إلى أهمية مراجعة جميع الاتفاقيات بين البلدين والسعي لتفعيلها، وعقد الدورة الثانية من اللجنة المشتركة في اقرب فرصة وإعادة إصدار التأشيرة لليبيين من سفارة البوسنة والهرسك في طرابلس والعمل على إعادة إحياء اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين البلدين وإعادة الخط التجاري بين طرابلس وسراييفو.

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