 ميناء بنغازي يستقبل ثلاث سفن محملة ببضائع متنوعة  

أخبار ليبيا 24

استقبل ميناء بنغازي البحري، أمس الجمعة، ثلاث سفن شحن محملة ببضائع وسلع مختلفة إضافة إلى 22 ألف طن من حبوب الذرة الصفراء وأكثر من خمسة آلاف طن من حبوب الصويا، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية.

وقال الناطق باسم إدارة الميناء مفتاح الشهيبي، أن الميناء شهد رسو سفينة نقل الحاويات “ڤكترا” الوكيل الملاحي لشركة البحر المتوسط للتوكيلات الملاحية الميناء، وعلى متنها 283 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

كما رست السفينة “إيجي فيوتشر” الوكيل الملاحي لشركة عبر أعالي البحار للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 378 حاوية بضائع متنوعة، حسب تصريح للناطق باسم إدارة الميناء مفتاح الشهيبي.

وأكد الشهيبي أن الميناء استقبل كذلك سفينة نقل الحبوب “ماي ماريا” الوكيل الملاحي لشركة الشيمة للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 22 ألف طن من حبوب الذرة الصفراء، و5400 طن من حبوب الصويا.