مسؤولين من الجمارك في مالطا لبحث أوجه التعاون الفني والتقني

بحث المسؤلون عن مصلحة الجمارك بطرابلس أمس الجمعة، تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الفنية والتقنية مع الجمارك المالطية أثناء زيارة إلى العاصمة فاليتا.

وقالت المصلحة في بيان لها، إن الزيارة تأتي لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتنمية الموارد البشرية ومناقشة مشروع مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون الإداري وتبادل المعلومات الجمركية لردع ومواجهة المخالفين.

وأوضحت المصلحة بأن نائب مدير عام مصلحة الجمارك العميد محمد الشيباني والوفد المرافق اجتمع أثناء الزيارة مع وزير المالية بدولة مالطا كلايد كروانا ومدير الجمارك المالطية جوزيف كوتكوتي.

ومن المتوقع أن تساهم الزيارة الأولى من نوعها منذ سنوات في تفعيل التعاون وإعادة إحياء التواصل بين الأجهزة الجمركية لمكافحة التهريب وتبادل المعلومات والتدريب، بحسب بيان المصلحة.

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