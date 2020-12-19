البريقة تطمئن المواطنين بتوفر الوقود

طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط السبت، المواطنين بتوفر الوقود وأن شركات التوزيع تستلم طلبياتها دون عوائق وهناك محطات تعمل لساعات متأخرة لإنهاء الازدحام الحاصل في المحطات.

وأوضحت الشركة – في صفحتها الرسمية – أن الناقلة “أنوار إفريقيا” أوشكت على الانتهاء من تفريغ شحنتها من الوقود، فيما تستعد الناقلتان “أنوار الخليج” و”أنوار ليبيا” للدخول لمنطقة التزويد تباعاً وفق الجدول المعد لذلك.

يُشار إلى أن شركة البريقة لتسويق النفط قالت السبت الماضي إن امدادات وعمليات التوزيع تسير بشكل طبيعي ومستمر من المصفاة ومستودع الزاوية النفطي، بعد تأخر الناقلة “أنوار إفريقيا” من الدخول لمنطقة المخطاف بميناء طرابلس؛ لسوء الأحوال الجوية.

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