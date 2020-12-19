مطالبا بضرورة توفير العملة الأجنبية نقداً.. الآغا: معظم المصارف التركية لديها نقاط بيع في السوق الموازي

أخبار ليبيا 24

طالب رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الآغا، بضرورة توفير العملة الأجنبية نقداً في المصارف؛ ليتحصل المواطن عليها للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج.

الآغا طالب في بيان عبر صفحته الرسمية بضرورة صدور بيان من مجلس إدارة مصرف ليبيا بطرابلس يوضح فيه للشعب الليبي خطته في تعديل سعر الصرف دون الدخول في مصطلحات عاطفية.

وأرجع الآغا مطالبته بضرورة توفير العملة الأجنبية نقدا، بسبب أن البطاقات الإلكترونية ستحافظ على وجود فرق في سعر الصرف ما بين المصارف والسوق السوداء، وهذا ما يزيد الطلب على العملة، حسب تعبيره.

مشيرا إلى أنها ستجعل تهريب الأموال للخارج أسهل بكثير من تهريبها نقدًا، وخصوصًا الآن؛ حيث معظم المصارف التركية لديها نقاط بيع في السوق الموازي ويتم خصم البطاقات في ساعات دون علم المصرف المركزي.

وأوضح الآغا أن من المواطن هو من سيتحمل مصاريف الزيادة التي تخصمها المصارف الأجنبية والمحلية على عمليات السحب.