اقتصاد

اجتماع بدولة تونس لدعم المصارف الليبية لتأسيس وحدة مختصة في خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد عضو مجلس إدارة مصرف الصحاري “سالم الحوتي” و المدير العام المكلف للمصرف “عمر سعود” اجتماعا بحضور فريق مؤسسة خبراء فرنسا.

جاء الإجتماع تحت إطار دعم المصارف الليبية لتأسيس وحدة مختصة في خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحسين أنشطة التمويل، وخلق بيئة ملائمة لرواد الأعمال لتنمية شركاتهم .

تم خلال الإجتماع مناقشة خطوات تأسيس تلك الوحدة وتصميم هيكلها ومسؤولياتها وذلك ضمن نشاطات البرنامج الممول من European Union in Libya / الإتحاد الأوروبي في ليبيا لدعم القطاع الخاص في ليبيا EU4PSL والمنفذ بواسطة مؤسسة خبراء فرنسا.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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