ميناء بنغازي يستقبل 22 ألف طن من حبوب الذرة

أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري، أنه بعد تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية؛ استقبلت أرصفة الميناء، العديد من السفن التجارية، على متنها حبوب وحاويات لبضائع متنوعة.

وبحسب البيانات التي نشرتها الإدارة؛ فإن الميناء استقبل سفينة نقل الحاويات “ڤكترا”، التابعة للوكيل الملاحي “شركة البحر المتوسط”، وعلى متنها 283 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

وقد دخلت إلى الميناء السفينة، “ايجي فيوتشر”، التابعة للوكيل الملاحي “شركة عبر أعالي البحار”، وعلى متنها 378 حاوية بضائع متنوعة، بالإضافة إلى سفينة نقل الحبوب “ماي ماريا”، التابعة للوكيل الملاحي “شركة الشيمة”، وعلى متنها 22 ألف طن من حبوب الذرة الصفراء، و5400 طن من حبوب الصويا.

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