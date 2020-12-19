مع تراجع الدولار.. تعرف على اخر اسعار العملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي

سجل سعر الدولار الامريكي تراجعه مقابل الدينار الليبي، كما شهدت اسعار العملات الاجنبية والذهب تباينها في تداولات السوق الموازية مساء اليوم السبت.
وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم السبت 19-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :
الدولار:
ب5.805 بيع في زليتن
ب5.800 شراء
ب5.780 بيع في طرابلس
ب5.775 شراء
الدولار حوالة تركيا = 5.80 دينار
اليورو = 7.10 دينار
الجنية الإسترليني 7.81 دينار
الليرة التركية 0.77 دينار
الدينار التونسي 2.17 دينار
الجنية المصري 0.37 دينار
الدينار الاردني 8.25 دينار
فضة كسر من 2.60 دينار على حسب العيار
فضة جديدة من 09 دينار على حسب العيار
ذهب جديد عيار 18 من 325 دينار
ذهب جديد عيار 21 من 365 دينار
ذهب مستعمل عيار 18 من 270 دينار
ذهب مستعمل عيار 21 من 315 دينار
كسر الذهب عيار 18 ب246 دينار
كسر الذهب عيار 21 ب286.9 دينار
كسر الذهب عيار 22 ب300.6 دينار
كسر الذهب عيار 24 ب327.9 دينار
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