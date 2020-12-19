مع تراجع الدولار.. تعرف على اخر اسعار العملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي

سجل سعر الدولار الامريكي تراجعه مقابل الدينار الليبي، كما شهدت اسعار العملات الاجنبية والذهب تباينها في تداولات السوق الموازية مساء اليوم السبت.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم السبت 19-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار:

ب5.805 بيع في زليتن

ب5.800 شراء

ب5.780 بيع في طرابلس

ب5.775 شراء

الدولار حوالة تركيا = 5.80 دينار

اليورو = 7.10 دينار

الجنية الإسترليني 7.81 دينار

الليرة التركية 0.77 دينار

الدينار التونسي 2.17 دينار

الجنية المصري 0.37 دينار

الدينار الاردني 8.25 دينار

فضة كسر من 2.60 دينار على حسب العيار

فضة جديدة من 09 دينار على حسب العيار

ذهب جديد عيار 18 من 325 دينار

ذهب جديد عيار 21 من 365 دينار

ذهب مستعمل عيار 18 من 270 دينار

ذهب مستعمل عيار 21 من 315 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب246 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب286.9 دينار

كسر الذهب عيار 22 ب300.6 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب327.9 دينار

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