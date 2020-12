واشنطن.. قيود اقتصادية على شركة صينية تُصنَّع «الطائرات المُسيَّرة»

نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول أمريكي كبير قوله، إن بلاده أدرجت شركة “SZ DJI Technology” الصينية المصنعة للطائرات المُسيَّرة، على قائمتها الاقتصادية السوداء.

وقال المسؤول في وزارة التجارة الأمريكية، إن القيود الاقتصادية ستكون سارية المفعول على الشركة في وقت لاحق من اليوم، بعد الإعلان عن القائمة الكلية للشركات الصينية الجديدة التي ستشملها العقوبات.

وأفادت وكالة “رويترز” في وقت سابق من اليوم، بأن العشرات من الشركات الصينية ستضاف للقائمة السوداء، بما فيها شركة “SMIC” لصناعة الرقائق الإلكترونية.

