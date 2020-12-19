“بلدية بنغازي” تتعاقد تمهيدًا لمشروعات صيانة 7 جسور

تعاقدت بلدية بنغازي على إجراء الدراسات والاختبارات والتصاميم الفنية وجداول الكميات والخرائط التنفيذية؛ لصالح سبعة جسور داخل البلدية.

وتضمنت المشروعات السبعة: “جسر شارع أحمد رفيق المهدوي بجوار نادي نجوم الصابري، جسر الزريرعية المعبر المائي رقم (1 ) بجوار مقر التمونية، جسر تقاطع شارع 7 أكتوبر مع شارع الجزائر ، الجسر الحديدي بطريق المطار بالقرب من مستشفى الجلاء، جسر محمد الدُرة بطريق العروبة “جسر طرابلس “، جسر الطريق الدائري الأول المُتقاطع مع طريقة العروبة، إضافة إلى جسر منطقة جليانة بالقرب من فندق أوزو المؤدي إلى ميناء بنغازي.

وتأتي هذه الأعمال تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله عبدالرحمن الثني؛ بشأن العمل على صيانة عدد من الجسور داخل بلدية بنغازي .

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