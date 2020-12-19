مؤسسة “خبراء فرنسا” تسعى لدعم المصارف الليبية

بحث عضو مجلس الإدارة بمصرف الصحاري، سالم الحوتي، مع المدير العام المكلف للمصرف، عمر سعود، بصحبة فريق من مؤسسة خبراء فرنسا؛ إمكانية دعم المصارف الليبية؛ لتأسيس وحدة مختصة في خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وناقش الاجتماع المُوسّع، الذي عقد بتونس، كيفية تحسين أنشطة التمويل وخلق بيئة ملائمة لرواد الأعمال لتنمية شركاتهم، إضافة إلى مناقشة خطوات تأسيس تلك الوحدة وتصميم هيكلها ومسؤولياتها.

وبحسب بيان برنامج دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي والتنوع والاستخدام المستدام؛ فإن هذا الاجتماع يأتي ضمن نشاطات البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي في ليبيا؛ لدعم القطاع الخاص في ليبيا والمُنفّذ من قبل مؤسسة خبراء فرنسا.

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