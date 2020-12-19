ليبيا تسعى لتبادل المعلومات الجمركية مع مالطا

ناقش مدير عام مصلحة الجمارك، إمحمد الشيباني، مع وزير المالية المالطي، كليد كروانا، ومدير الجمارك المالطية، جوزيف كتكوتي؛ مسودة مذكرة التفاهم المُتعلقة بالتعاون الإداري وتبادل المعلومات الجمركية؛ للتصدي للمخالفين.

جاء ذلك، خلال زيارة قام بها مدير عام المصلحة والوفد المرافق له، إلى مالطا؛ حيثُ بحث الطرفان سبل التعاون وتبادل الخبرات وتنمية الموارد البشرية.

وشارك في هذه الزيارة، نائب مدير عام مصلحة الجمارك، مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية، مدير مكتب التعاون الدولي، ومدير مكتب الشؤون القانونية.

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