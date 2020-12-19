شركة البريقة لتسويق النفطي.. تزود المواطنين بمادة الكيروسين المنازل

قالت شركة البريقة لتسويق النفطي بأنها شرعت بتزويد المواطنين بمادة كيروسين المنازل من خلال المحطات التابعة لشركات التوزيع المعتمدة، والمؤكد عليها من خلال شركاتها المتعاقدة.

كما شددت الشركة بأن هذه الكميات التي تباع بالأسعار المدعومة موجهة للمواطنين فقط.

حيت حذرت الشركة من قيام المحطات المنوه عنها والتي نشرت قوائمها بالتصرف بهذه الكميات وبيعها لقطاعات أخرى، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية وتقديم الشكوى لمكتب النائب العام موثقة بمحاضر من عين المكان.

وأشارت الشركة أيضا بأن لجان التفتيش باشرت اعمالها بجميع المحطات ورصد أي خروقات.

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