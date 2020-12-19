السعودية تُطلق أول مواسمها السياحية الشتوية في أكثر من 17 وجهة سياحية محلية

الرياض 19 ديسمبر 2020 (وال)-أطلقت الهيئة السعودية للسياحة أولى مواسمها السياحية الشتوية في أكثر من 17 وجهة سياحية محلية تحت شعار “الشتاء حولك”، وذلك بعد نجاحها في السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد واختيارها من بين 6 وجهات عالمية آمنة للسفر أثناء الجائحة.

هذا ويستمر الموسم حتى نهاية مارس عام 2021 في الوجهات المشاركة: العاصمة الرياض، الدرعية، تبوك، الجوف، حائل، منطقة الحدود الشمالية والعلا، الدمام والخبر، الأحساء، جدة، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ينبُع، أملج، الطائف، الباحة، عسير، جازان، وسيقدم القطاع السياحي الخاص في الموسم أكثر من 300 تجربة وباقة سياحية من خلال أكثر من 200 منشأة، مستفيدة من التنوع الجغرافي والمناخي خلال موسم الشتاء، لتوفير الترفيه للعائلات والأفراد من المواطنين والمقيمين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال وزير السياحة السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أحمد بن عقيل الخطيب، إن موسم السياحة الشتوية يُعد امتدادًا لتضافر جهود منظومة السياحة مع القطاعين الحكومي والخاص، من أجل خدمة رواد الموسم من خلال أنشطة وتجارب سياحية متنوعة، في الطبيعة الساحرة من صحاري وكُثبان رملية وسهول وأودية وشواطئ ومرتفعات.

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، أن إطلاق الموسم الشتوي يأتي استثمارًا للنجاحات التي حققها موسم صيف السعودية “تنفس”، مشيرًا إلى أن الهيئة تُعول على جهود وسائل الإعلام؛ لتقديم الصورة المشرقة للمملكة وطبيعتها وحضارتها وتراثها وكرم وحفاوة شعبها.

وأكد فهد بن محمد حميد الدين استمرار التنسيق مع الجهات الصحية والمعنية، لتطبيق الاحترازات والبروتوكولات الوقائية خلال جائحة كورونا لضمان تجربة سياحية آمنة. (وال- الرياض) إ م/ ر ت

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