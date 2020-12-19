وفد ليبي يلتقي رئيس وزراء البوسنة لتسهيل الاستثمار

استقبل رئيس وزراء البوسنة والهرسك، وفد الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، وذلك لبحث آفاق التعاون وفرص الاستثمار بين ليبيا والبوسنة.

وبحسب بيان السفارة الليبية، فإن الاجتماع وزيارة الوفد الليبي، جاء لتعزيز التعاون المشترك وفرص الاستثمارات، إضافة لوضع التسهيلات في مجال الاستثمار، وبحث آليات للتواصل بين شركة الاستثمارات الخارجية الليبية والمؤسسات المعنية بالاستثمار في البوسنة.

وشارك في الاجتماع من جانب البوسنة الهرسك، مستشار رئيس مجلس الوزراء ووزيرة السياحة ووزير الطاقة والتعدين والصناعة، ومن جانب الوفد الليبي، شارك المدير العام لشركة الاستثمارات الخارجية والقائم بالأعمال بالوكالة بالسفارة الليبية والمسؤول عن ملف البوسنة والهرسك في إدارة التعاون بوزارة الخارجية الليبية.

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