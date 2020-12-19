معيتيق: الشباب ينتظرهم دور مهم مع الإصلاحات الاقتصادية القادمة

قال النائب في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إن الشباب ينتظرهم دور مهم مع الإصلاحات الاقتصادية القادمة.

جاء ذلك أثناء مشاركة معيتيق في ورشة عمل أقامتها وزارة العمل والتأهيل بالتعاون مع الهيئة العامة للثقافة أمس الجمعة بفندق “راديسون بلو” حول القرار 567 لتدريب وتشغيل الباحثين عن العمل.

وأكد معيتيق على أن دور الشباب في عملية البناء والتنمية في ظل مرحلة الإصلاحات الاقتصادية الجاري تنفيذها في إشارة لقرار مصرف ليبيا المركزي الذي صدر مؤخرا بشأن توحيد سعر الصرف والإصلاحات التي بدأ تنفيذها خلال العام 2018، ستحدث تغير في سوق العمل في ليبيا.

وشدد معيتيق على ضرورة الاستفادة من قدرات الشباب من خلال سوق عمل آخر بانخراطهم في القطاع الخاص بدعم مباشر من الحكومة، مصيفا أن التنمية في ليبيا تعتمد على الشباب من خلال الاستقرار وليس المواجهات المسلحة التي ستعيدنا إلى المربع الأول.

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