النفط بأعلى متسوياته والدولار منخفض مع بدء توزيع اللقاحات

سجل سعر النفط العالمي أعلى مستوياته منذ أشهر مقابل انخفاض الدولار الأمريكي هذا الأسبوع مع بدء توزيع لقاحات كورونا، وفق وكالة رويترز.

وارتفع النفط عند التسوية لأعلى متسوياته في 9 أشهر مسجلا سابع مكسب أسبوعي على التوالي وجرت تسوية خام برنت على ارتفاع بما يعادل 1.5% ليصل 52.26 دولارا للبرمي، وذلك بعد أن لامس مستوى 52.48 دولارا، وهو أعلى مستوياته منذ مارس.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.5% ووصل سعر التسوية إلى 49.10 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ فبراير الماضي.

وجاء عن الوكالة تعافي الدولار الأميركي قليلا الجمعة مع بقائه قرب قاع عامين ونصف العام الذي بلغه في الجلسة السابقة.

وتدعّم النفط هذا الأسبوع ببيانات الإمدادات الأسبوعية الأميركية التي أظهرت أن مخزونات الخام تراجعت 3.1 ملايين برميل، وهو تراجع فاق التوقعات، وفق الوكالة.

كما طلبت شركة فايزر مسؤولة اللقاح المعتمد بشكل طارئ في أمريكا الحصول على موافقة للقاحها في اليابان الذي يستخدم أيضا في بريطانيا.

من جهة أخرى بات لقاح شركة مودرنا للوقاية من فيروس كورونا الثاني الذي يحصل على ترخيص الاستخدام الطارئ من إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية بعد أسبوع من إقرار لقاح فايرز وشريكتها بايونتيك.

هذا، ويجعل انخفاض الدولار النفط والسلع الأساسية الأخرى أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

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