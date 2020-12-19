الأمين يكشف خُطة وزارة العمل لتنفيذ قرار تدريب وتشغيل الشباب

كشف وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني المهدي الأمين أمس الجمعة، عن خطة الوزارة لتنفيذ قرار المجلس الرئاسي الذي يحمل الرقم 567 لتدريب وتشغيل الباحثين عن العمل.

وأوضح الأمين خلال كلمة ألقاها في ورشة العمل التي نظمتها الوزارة في طرابلس، بأن العمل جاري منذ بداية تكليف اللجان لحصر الشباب الباحثين عن العمل في مكاتب التشغيل في كل مناطق ليبيا والذين يتجاوز عددهم “977 .244” ألف شاب، مقابل تسجيل أكثر من 2 مليون موظف في القطاع العام.

وأشار الوزير إلى الخطة تهدف إلى توعية الشباب في أهمية وضرورة الانخراط بالقطاع الخاص وتقديم ضمانات من الحكومة لدعمه لخلق ثقة بين الباحث عن العمل والحكومة، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ القرار وتحفيزهم لدخول سوق العمل ودعمهم بتخصيص الميزانيات اللازمة من خلال المشاريع الصغرى والمتوسطة.

وأكد بأن الفرق الفنية بالوزارة وضعت خطة متكاملة لتشغيل وتدريب الباحثين الدين هم بحاجة إما إلى رفع كفاءة أو تعديل مسار. إضافة إلى العمل على مسارات التشغيل من خلال الوظائف الشاغرة بالقطاع العام والقطاع الخاص ونظام المشاركة أيضا.

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