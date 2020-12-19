تحرّك لتأمين مشروعي كهرباء في طرابلس ومصراتة

عُقد في مقر شركة الكهرباء بمنطقة الفرناج، السبت، اجتماعا ضم مسؤولين في الشركة وقيادات أمنية، لبحث كيفية توفير الحماية اللازمة للمشروعين الاستعجاليين “محطتي غرب طرابلس ومصراتة الغازيتين”.

وحضر الاجتماع عضو مجلس إدارة الشركة المهندس عبد الحكيم الفرجاني، ومدير عام الشركة المهندس إبراهيم الفلاح، ومدير الادارة العامة للدعم المركزي العميد محمد فتح الله، ومدير عام الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية العميد عبدالله الفيتوري، وعدد من الضباط العاملين بالإدارة.

ووفق بيان للشركة، فقد بحث الاجتماع وضع آلية عمل للشروع في تنفيذ الخطة الأمنية لتوفير الحماية والأمن للمشروعين الاستعجاليين في غرب طرابلس ومصراتة.

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