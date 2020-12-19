اقتصاد

الليبية للاستثمار : محكمة لندن التجارية توافق على إنهاء ثلاث حراسات قضائية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

أفادت المؤسسة الليبية للاستثمار أن محكمة لندن التجارية، وافقت على إنهاء ثلاث حراسات قضائية بدأت منذ 2015.

مؤسسة الاستثمار قالت في بيان لها – أطلعت عليه وكالة أخبار ليبيا 24 – إن هذا القرار القضائي المستحق سينتج عنه وقف التدخلات غير الشرعية في القضايا القانونية للمؤسسة، وحصر تمثيلها في مجلس إدارتها الشرعي.

وأوضح البيان، أن الحكم الصادر سيوفر تكاليف الرسوم والأتعاب التي يتقاضاها الحارس القضائي، كما نوهت بأن القضايا القانونية والأموال الناتجة عنها التي سيسلمها الحارس القضائي ستظل خاضعة للقوانين السارية ونظام العقوبات الدولي، وأنها لا ترغب في رفع التجميد الواقع عليها.

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اخبار ليبيا 24

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