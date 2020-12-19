افتتاح مركز توزيع الغاز في زوارة.. وتسليمه 300 اسطوانة

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، السبت، عن افتتاح وإعادة تفعيل مركز توزيع الغاز في مدينة زوارة، التابع لها.

وقالت الشركة في بيان إن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص والاهتمام التي توليه الشركة لتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات النفطية ونظرا للحاجة إلى مادة غاز الطهي في بلدية زوارة.

وأشارت الشركة إلى أن مركز التوزيع الذي أعيد تفعيله يحمل رقم (72)، واستلم 300 اسطوانة ليباشر البيع للمواطنين بعد توقفه لمدة طويلة.

وأكدت “البريقة” أن هذا المركز سيساهم في حل المختنقات بالبلدية، ويقطع الطريق على ضعاف النفوس الذين يستغلون حاجة المواطنين.

وحضر الافتتاح منسق مستودع الزاوية النفطي، ومنسق المبيعات بالشركة، ورئيس قسم تفتيش الغاز، ومشرف مركز التوزيع وعضو المجلس البلدي زوارة

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