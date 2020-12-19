العكاري يجيب : لماذا لم تعتمد لجنة المركزي سعر الصرف على 1.40؟

قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف “مصباح العكاري” في تصريح لبرنامج فلوسنا رصدته صدى الاقتصادية أن المواطن كان يتحصل على الدولار ١.٤٠ عن طريق ارباب الأسر ، ولكن من يطالب للعودة على ١.٤٠ و سنكون غير صادقين أن الاقتصاد الليبي اليوم يتحمل هذا السعر ، فإن ١.٤٠ أصبح من الوهم والماضي في الوقت الحالي.

وأفاد العكاري بالقول : المركزي أوصى اعادة النظر في الانفاق التسييري والمرتبات الذي ينهك الدولة في ظل سعر الصرف الجديد الذي سيوفر للدولة موارد مالية اضافية، مضيفاً أن سعر الصرف الجديد سينخفض ، وسيزحف ورفع المرتبات حالياً يعني الذهاب من جديد إلى ٨ دولار.

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