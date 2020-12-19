تراجع جديد للدولار.. تعرف على اخر اسعار العملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي بالتفصيل

سجل سعر الدولار الامريكي تراجعا جديداً مقابل الدينار الليبي، كما شهدت اسعار العملات الاجنبية والذهب انخفاضها في تداولات السوق الموازية مساء السبت.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا السبت 19-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار:

الدولار=5.75 ~ 5.725 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.76 دينار

اليورو = 7.05 دينار

الجنية الإسترليني 7.81 دينار

الليرة التركية 0.77 دينار

الدينار التونسي 2.17 دينار

الجنية المصري 0.37 دينار

الدينار الاردني 8.25 دينار

فضة كسر من 2.60 دينار على حسب العيار

فضة جديدة من 09 دينار على حسب العيار

ذهب جديد عيار 18 من 325 دينار

ذهب جديد عيار 21 من 365 دينار

ذهب مستعمل عيار 18 من 270 دينار

ذهب مستعمل عيار 21 من 315 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب243 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب283.5 دينار

كسر الذهب عيار 22 ب297 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب324 دينار

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