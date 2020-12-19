العكاري: توحيد سعر الصرف رحمة لكل الليبيين.. والسعر الحالي “زائف” وهذا ما سيتعرض له بالمستقبل

قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف “مصباح العكاري في تصريح لبرنامج فلوسنا رصدته صدى الاقتصادية أن سعر الصرف الحالي قد يظهر للناس في باطنه الإيذاء ولكن هو رحمة لكل الليبين والأيام ستثبت وسنرى في ٢٠٢١ انهيار للمضاربين في ليبيا ولن تكون هناك اسعار صرف تتجاوز هذا السعر الا بقروش معدودة

وتابع: ستنتهي أزمة السيولة وفرق السعر بين كاش وصك ويساعد السعر على انتشار عمل الالكتروني بشكل كبير ونطمن أن هناك لجان تشتغل في المركزي لانجاح هذا السعر وبطريقة سريعة ولا بد أن نصنف المعارضين لهذا السعر .

وقال عضو لجنة تعديل سعر الصرف أن تعدد سعر الصرف مناخ مناسب للفساد وسعر واحد للدولار هو قضاء على الفسادوفي سنة ٢٠٢١ لن تتكرر طوابير السيولة ، والحقيقة أن أسعار السلع تقابلها تقدرها أسعار الموازية، ف اليوم الدولار متاح للجميع ستكون هناك منافسة بين التجار لتخفيض الأسعار .

وتابع بالقول : اجمالي الانخفاض في السلع والخدمات ٢٠٢١ سيكون ما بين ٣٠ ٪؜ أو ٤٠٪؜ وقام المركزي بوضع قيود على حركة النقد الأجنبي وله أسباب في ذلك لاقفال النفط ولا بد أن يقنن مصروفاته ، و عندما بادر المركزي في شهر ٣ و شارك شريكة برفع الرسم ورفض الرئاسي ذلك وكان رفضه غير سليم فقد اجبر المركزي على وضع قيود ومن ثم ارتفع الدولار بالسوق الموازي.

وتابع العكاري : اليوم نجد أن السلع لا تجد لها مصدر بالنقد الأجنبي وتمول بالسوق الموازي ف عندما نقول أنه ستفتح قنوات رسمية خلال ٢٠٢٠١ ليتحصل الجميع على الدولار فهل من المنطق أن نقول أن الأسعار سترتفع !؟

وقال أن المركزي سيوفر الدولار لكل طالبيه بهذا السعر ويجب أن تتفاعل أجهزة الدولة الأخرى والسياسة المالية دور والتجارية والأجهزة الرقابية .

و أكد العكاري على ارتفاع بعض الأسعار ولكن المحصلة النهائية أن هناك انخفاض في السلع بسنة ٢٠٢١، مضيفاً أن سعر الصرف الجديد زائف وسيتم تخفيضه من فترة إلى أخرى وتخفيض سيكون عقلاني لا يضر بأحد ويكون تدريجي للسلع والخدمات ، وأن اليوم التئام مجلس إدارة المركزي هو معني بحلحلة مشكلة المقاصة ولا يمكن أن نعمل بالسعر الصرف الجديد الا بمعالجة مشكلة المقاصة ولو جزئياً.

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