عضو لجنة تعديل سعر الصرف يوجه رسالة إلى المحتفظين بالدولار

قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف “مصباح العكاري” في تصريح لبرنامج فلوسنا رصدته صدى الاقتصادية حول المحتفظين بالدولار إلى ما بعد 3 يناير 2021 “نقول احتفظو بدولاراتكم وتحملوا ما سيحدث “!!

وتابع بالقول: إذا صمد المركزي في ظل الانفاق الهائل ، سنخسر احتياطياتنا ونمد ايدينا لصندوق النقد الدولي ، وعندما يبدأ المركزي بتطبيق الفعلي لسعر الصرف الجديد وهو بتاريخ ٣ يناير ٢٠٢١ وتشعر الناس أن هناك فعلاً تطبيق لقرار تعديل سعر الصرف ستكون هناك انفراج في أزمة السيولة ، وسيكون هناك فائض في ميزان المدفوعات في سنة ٢٠٢١ وإن حدث لن يكون إلا عجز بسيط ولن تعود ما حدث بالسنوات الماضية.

وكشف العكاري بالقول: كان هناك فساد في الحصول على النقد الأجنبي خلال تعدد سعر الصرف ، وألم يكن المجتمع يطالب باجتماع المركزي ، و تعديل سعر الصرف ، مضيفاً أنه يجب على السياسة المالية التناغم معنا .

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