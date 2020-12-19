اقتصاد

عضو لجنة تعديل سعر الصرف يوجه رسالة إلى المحتفظين بالدولار

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف “مصباح العكاري” في تصريح لبرنامج فلوسنا رصدته صدى الاقتصادية حول المحتفظين بالدولار إلى ما بعد 3 يناير 2021 “نقول احتفظو بدولاراتكم وتحملوا ما سيحدث “!!

وتابع بالقول: إذا صمد المركزي في ظل الانفاق الهائل ، سنخسر احتياطياتنا ونمد ايدينا لصندوق النقد الدولي ، وعندما يبدأ المركزي بتطبيق الفعلي لسعر الصرف الجديد وهو بتاريخ ٣ يناير ٢٠٢١ وتشعر الناس أن هناك فعلاً تطبيق لقرار تعديل سعر الصرف ستكون هناك انفراج في أزمة السيولة ، وسيكون هناك فائض في ميزان المدفوعات في سنة ٢٠٢١ وإن حدث لن يكون إلا عجز بسيط ولن تعود ما حدث بالسنوات الماضية.

وكشف العكاري بالقول: كان هناك فساد في الحصول على النقد الأجنبي خلال تعدد سعر الصرف ، وألم يكن المجتمع يطالب باجتماع المركزي ، و تعديل سعر الصرف ، مضيفاً أنه يجب على السياسة المالية التناغم معنا .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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