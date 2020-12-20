بالارقـام.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 20/12/2020 بالسوق الموازي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الاحد 20 ديسمبر 2020م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
افتتاح السوق:
الدولار الأمريكي – طرابلس 5.76 ~ 5.765 دينار
الدولار الامريكي – بنغازي 5.76 دينار
حوالات دبي-تركيا – 5.87 دينار
اليورو = 7.05 ~ 7.01 دينار
الجنية الإسترليني 7.81 دينار
الليرة التركية 0.77 دينار
الدينار التونسي 2.17 دينار
الجنية المصري 0.38 دينار
الدينار الأردني 8.25 دينار
كسر الذهب عيار 18 بـ243 دينار
كسر الذهب عيار 21 بـ283.5 دينار
كسر الفضة 2.6 دينار
بطاقة ارباب الاسر ~ دينار
دولار بشيك المصدق: – ؟؟ دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 6.45 “مصرف الوحدة” – 6.16 “مصرف الجمهورية”. (غيرمستقر).
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