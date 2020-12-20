“ذي إيكونوميست”: ليبيا ستكون من بين الدول العشر الأسرع نمواً العالم العام المقبل بعد تعافي قطاع النفط

رجحت مجلة ” إيكونوميست” البريطانية أن تكون ليبيا من بين الدول العشر الأسرع نمواً في العالم العام المقبل، بنسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي قد تصل إلى 20.9% مدعومة بتعافي إنتاج النفط والغاز.

وأكدت المجلة في تقريرها لـتوقعات النمو العام المقبل أن معدل النمو المرتفع بليبيا يعكس تعافيا متواضعا من كارثة الحرب، إذ تأتي ليبيا في المرتبة الثالثة بعد ماكاو” الواقعة على الساحل الجنوبي للصين كأكثر الدول نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35%، تليها غيانا في المرتبة الثانية بمعدل نمو متوقع يبلغ 23%.

يذكر أن منظمة “أوبك” أعلنت زيادة حصة الإنتاج الليبي من النفط بـ 93%، بعد ارتفاع الإنتاج من 656 ألف برميل يومياً الشهر الماضي إلى 1.2 مليون برميل يومياً الشهر الحالي.

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