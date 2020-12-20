“إدريس عمران” يكشف أولويات لجنة الإدارة والحكم المحلي للعام القادم

أكد رئيس لجنة الإدارة والحكم المحلي بمجلس النواب طبرق “إدريس عمران” على أن أولويات لجنة الإدارة والحكم المحلي للعام القادم دعم الحكم المحلي وذلك عبر التطوير المؤسساتي للبلديات وبما يكفل أدائها لمهامها على أكمل وجه وذلك بالاستعانة بالخبرات المحلية والدولية .

و كشف أن اللجنة ستمضي في وضع خطة متكاملة لمتابعة الأداء بما يضمن الشفافية والحوكمة الرشيدة بالتعاون مع الوزارة لضمان وصول الخدمات وسلامة التوزيع المكاني لها والحد من التصرفات غير القانونية.

وأفاد أن لجنة الإدارة والحكم المحلي ستحرص على متابعة استكمال بناء هياكل البلديات الإدارية وتحسين بنيتها المعلوماتية وضمان تفاعلها بشكل فعال .

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