تحديد موعد تسليم حوافظ مرتبات “داخلية الوفاق”

أعلنت إدارة الشؤون المالية في وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق عن إعداد وتجهيز حوافظ مرتبات شهر نوفمبر الماضي لديوان الوزارة.

وفي السياق ذاته أكدت إدارة الشؤون المالية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن تسليم الحوافظ سيتم يوم غد الاثنين.

وكانت الإدارة قد أوضحت في وقت سابق أن الإجراءات المالية كافة تتم عن طريق وزارة المالية، مشيرة إلى أنهم يبذلون قصارى جهودهم لتسيير المعاملات وتذليل الصعاب لتقديم أفضل وأسرع الخدمات لأعضاء ديوان الوزارة.

وجاء توضيح إدارة الشؤون المالية في الوزارة ردا على الشكاوى التي طالتها من قبل المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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