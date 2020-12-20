وصول 68 مليون لتر من الوقود لميناء طرابلس

أعلنت إدارة ميناء طرابلس البحري اليوم الأحد عن دخول الناقلتين أنوار الخليج وأنوار أفريقيا للمنفذ البحري بالعاصمة لتفريغ شحنة من الوقود تقدر بحوالي 68 مليون لتر بنزين.

وأوضحت إدارة الميناء في بيان مقتضب، بأن عمليات دخول وتفريغ ناقلات الوقود، إضافة إلى حركة النواقل البحرية الأخرى تسير بشكل طبيعي حسب الجداول المعدة مسبقا، دون وجود عرقلة.

ورغم الإزدحام الحاصل في أغلب المحطات، طمأنت البريقة لتسويق النفط في وقت سابق المواطنين بأن الوقود بنوعيه متوفر ولا داعي للإنجرار وراء الشائعات المغرضة والتي هدفها المواطن.

ومن المتوقع بأن أن تشرع شركات الخدمات النفطية الأربع الرئيسية في شحن الوقود من الميناء إلى كافة المحطات في العاصمة طرابلس والمناطق المجاورة في الساعات القادمة.

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