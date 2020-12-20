تعديل سعر الصرف يقفز بقيمة الضريبة الجمركية

كشف مصدر مسؤول يعمل في مصلحة الجمارك تأثير اتفاق مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي على رفع قيمة سعر صرف الدولار الرسمي أمام الدينار عند 4.84.

وقال المصدر في تصريح لـ 218 إن قيمة الضريبة الجمركية سيتم مضاعفتها 3 مرات الأمر الذي سيرفع من سعر السلع في السوق المحلية.

وبيّن المصدر ذاته أن سبب الارتفاع هو تعديل سعر الصرف الجديد حيث ستقفز نسبة الضريبة الجمركية ما يعادل 300٪ وذلك بعد أن كانت تحسب الضريبة الجمركية على السلع المستوردة بالسعر الرسمي عند 1.40.

ووفقا لبيانات رسمية تعتمد ليبيا على توريد أكثر من 80% لتغطية حاجتها من السلع المختلفة وفقا لبيانات رسمية. واستقبلت شريحة كبيرة من المواطنين اتفاق تعديل سعر الصرف بقلق، متخوفين من انعكاساته على أسعار البضائع، مطالبين بتنفيذ ما ورد في الاتفاق بشكل لا يكون له الأثر السلبي على الحياة اليومية.

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