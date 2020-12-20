اقتصاد الوفاق تُوصي بعدم تجديد اتفاقيات الاستثمار والتجارة مع بعض الدول

أوصت لجنة “العشرة” المشكلة من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني أمس السبت، بعدم تجديد اتفاقيات الاستثمار والتجارة التي أبرمتها الدولة في السابق مع مع بعض الدول الأجنبية.

وجاء ذلك عقب إنتهاء لجنة العشرة في اجتماعها العادي الأسبوع الماضى من مناقشة اتفاقيات الاستثمار والتجارة المبرمة في السابق داخل البلاد بين الدولة وبعض الدول الأجنبية.

ووفق بيان صادر عن اللجنة، أوصت بضرورة عدم تجديد الاتفاقيات المبرمة إلا بعد تعديل بنودها بما يتوافق مع قانون الاستثمار وخاصة البند المتعلق بحماية وتشجيع المستثمرين في ليبيا الذى أثقل كاهل الميزانيه العامة للدولة بالدعاوى القضائية والتحكيمية المرفوعة من الشركات الأجنبية على الدولة.

وأشار البيان إلى أن التوصية التي خرجت بها اللجنة تتماشى وتتوافق مع حيث توصيات سابقة صادرة عن إدارة قضايا الدولة بالخصوص.

والجدير بالذكر أن وزير الاقتصاد والصناعة أصدر في وقت يابق قرار يحمل الرقم 138 لسنة 2020، يقضي بتشكيل لجنة فنية تضم في عضويتها أكاديميين وخبراء لمراجعة الاتفاقيات واللوائح الخاصة بالتجارة والاستثمار.

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