اليمن.. تحسن ملحوظ «للريال» بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة

العملة اليمنية شهدت أمس السبت، تحسنا ملحوظا أمام سعر العملات الأجنبية، بعد إعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، بموجب اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ووصلت قيمة الريال اليمني، أمام الدولار الأمريكي الواحد إلى 780 ريال، في السوق السوداء في العاصمة عدن، بعد حالة التدهور غير المسبوقة التي شهدتها العملة اليمنية خلال الأشهر الماضية، إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد أكثر من 900 ريال يمني.

وأعلنت “جمعية صرافي عدن” اليوم عن عودة الدوام الرسمي لشركات الصرافة في عدن، بعد اقتصاره على الفترات الصباحية خلال الفترة الماضية، احتجاجا على حالة التراجع الكبيرة التي شهدها الريال اليمني وقتها.

ووفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم” عن البنك المركزي اليمني، عبر موقعه الرسمي، على وجود دعم منتظر يعزز من جهوده في تحسين مكانة العملة الوطنية واستقرار الأسعار، التي ارتفعت بالتوازي من انخفاض قيمة الريال اليمني.

وأعلنت الرئاسة اليمنية يوم أمس، تشكيل حكومة يمنية جديدة من 24 وزيرا، يترأسها رئيس الحكومة السابقة معين عبد الملك.

وتتكون الحكومة الجديدة من 24 حقيبة مناصفة بين الشمال والجنوب كما تنص اتفاقية الرياض.

