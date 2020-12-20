ليبيا تسعى لسد “ثغرة” في اتفاقيات الاستثمار الداخلية

أعلنت لجنة العشرة، التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق، انتهاءها من مناقشة اتفاقيات الاستثمار والتجارة المبرمة سابقاً بين ليبيا وبعض الدول للتجارة والاستثمار.

وأوصت الوزارة خلال اجتماعها الأخير، بضرورة عدم تجديد الاتفاقيات المبرمة إلا بعد تعديل بنودها بما يتوافق مع قانون الاستثمار وخاصة البند المتعلق بحماية وتشجيع المستثمرين في ليبيا، الذي أثقل كاهل الميزانية العامة للدولة بالدعاوى القضائية والتحكيمية المرفوعة من الشركات الأجنبية على الدولة الليبية، وهو ما يتوافق مع التوصيات الصادرة عن إدارة قضايا الدولة بالخصوص.

يشار إلى أن وزير الاقتصاد والصناعة، المفوض فرج بومطاري، قد أصدر قرارا بشأن تشكيل لجنة فنية تضم في عضويتها أكاديميين وخبراء، وذلك لمراجعة الاتفاقيات واللوائح الخاصة بالتجارة والاستثمار.

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