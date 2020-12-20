الرعيض يتوقع انخفاض أسعار البضائع بنسبة 30% مع نهاية يناير المقبل

قال النائب في مجلس النواب ورجل الأعمال محمد الرعيض، إنه يتوقع انخفاض أسعار أغلب المنتجات بنسة تصل إلى 30% من قيمتها مع نهاية شهر يناير من العام القادم.

وأوضح الرعيض في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد، بأن مسألة الأسعار تعتمد على السوق الموازية في السابق، لكن مع قرار المصرف المركزي الأخير سيحدث انخفاض كبير حيث الجميع يمكنه الحصول على الدولار بسعر موحد لأول مرة منذ سنوات.

وأشار رجل الأعمال إلى أن الصناعات المحلية وخاصة المواد الغذائية لن تتأثر بقرار تعديل سعر صرف الدينار، حيث يتوقع أيضا حدوث إرتفاع بسيط قد يصل إلى 13% وهو الذي لا يعتبر تغيير كبير بالنسبة لهم، وفق قوله.

ويرى الرعيض بأن القرار الأخير للمركزي يصب في مصلحة الجميع بما في ذلك المواطن والتاجر على السواء، مع وجود المنافسة بالسوق وتحسن وضع السيولة في المصارف والقضاء على السوق الموازي للعملات الأجنبية.

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