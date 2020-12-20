“الواحة”: الانتهاء من صيانة محطة الدفة الجنوبية

أعلنت شركة الواحة للنفط، أن الكوادر الفنية والهندسية التابعة لها بحقل الواحة، تمكنت من إنجاز أعمال صيانة بمحطة الدفة الجنوبية، وذلك بعد خروج مفاجئ لوحدات ضغط الغاز بالمحطة عن العمل.

وأفادت الشركة أن أعمال الصيانة استمرت لمدة ثلاث أيام متواصلة حتى ساعات متأخرة، وذلك بالتعاون بين أقسام الإنتاج والميكانيكا والآلات الدقيقة والكهرباء.

وأكدت الشركة في بيان، عودة جميع وحدات ضغط الغاز للعمل مجددا، إضافة للتغلب على العراقيل الفنية.

وأوضحت الشركة أن أهمية هذه الضواغط تكمن في توفير الغاز اللازم لتشغيل الكهرباء والذي يساهم في تشغيل الآبار ومعالجة مشاكل نقص الطاقة الكهربائية اللازمة للإيفاء بمعدلات الإنتاج.

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