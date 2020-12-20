اقتصاد

“الواحة”: الانتهاء من صيانة محطة الدفة الجنوبية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة الواحة للنفط، أن الكوادر الفنية والهندسية التابعة لها بحقل الواحة، تمكنت من إنجاز أعمال صيانة بمحطة الدفة الجنوبية، وذلك بعد خروج مفاجئ لوحدات ضغط الغاز بالمحطة عن العمل.

وأفادت الشركة أن أعمال الصيانة استمرت لمدة ثلاث أيام متواصلة حتى ساعات متأخرة، وذلك بالتعاون بين أقسام الإنتاج والميكانيكا والآلات الدقيقة والكهرباء.

وأكدت الشركة في بيان، عودة جميع وحدات ضغط الغاز للعمل مجددا، إضافة للتغلب على العراقيل الفنية.

وأوضحت الشركة أن أهمية هذه الضواغط تكمن في توفير الغاز اللازم لتشغيل الكهرباء والذي يساهم في تشغيل الآبار ومعالجة مشاكل نقص الطاقة الكهربائية اللازمة للإيفاء بمعدلات الإنتاج.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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