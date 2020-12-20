العراق يرفع سعر الدولار إلى 1460 دينارا

رفع البنك المركزي العراقي سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 دينارا، من أصل 1182 دينارا للدولار الواحد.

وأفاد المركزي في بيان له، بأن هذا الارتفاع جاء بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط، إذ يعتمد العراق في 95% من دخله على عائدات النفط.

وأضاف المركزي في بيانه، أن “العراق يعاني أزمة مالية اقتصادية بسبب تداعيات الجائحة، تسببت في عجز كبير في الموازنة العامة واضطرار وزارة المالية إلى الاقتراض من المصارف وإعادة خصمها لدى البنك المركزي وبمبالغ كبيرة لغرض دفع الرواتب وتلبية الاحتياجات الإنفاقية الأخرى المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين”.

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