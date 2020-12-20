اقتصاد

العراق يرفع سعر الدولار إلى 1460 دينارا

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفع البنك المركزي العراقي سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 دينارا، من أصل 1182 دينارا للدولار الواحد.

وأفاد المركزي في بيان له، بأن هذا الارتفاع جاء بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط، إذ يعتمد العراق في 95% من دخله على عائدات النفط.

وأضاف المركزي في بيانه، أن “العراق يعاني أزمة مالية اقتصادية بسبب تداعيات الجائحة، تسببت في عجز كبير في الموازنة العامة واضطرار وزارة المالية إلى الاقتراض من المصارف وإعادة خصمها لدى البنك المركزي وبمبالغ كبيرة لغرض دفع الرواتب وتلبية الاحتياجات الإنفاقية الأخرى المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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