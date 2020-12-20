9 شهور دفعة أولى.. مركزي طرابلس يعلن موعد بدء التسجيل بمنحة الزوجة والأولاد

طرابلس 20 ديسمبر 2020 (وال) – أعلن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، عن بدء التسجيل في منحة الزوجة والأولاد اعتبارا من اليوم الأحد.

وأوضح المركز الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي بطرابلس، في بيان له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المستندات المطلوبة هي: كتيب العائلة أو عقد الزواج، والرقم الوطني الخاص بالزوجة، وصك ملغي أو إفادة مصرفية لحساب الزوجة أو الزوج، ونموذج.

وأفاد البيان أن القيمة الشهرية للمنحة، تبلغ 100 دينار للأبناء دون الثامنة عشرة و150 للزوجة التي لا تعمل، مبينا أنه سيتم صرف تسعة أشهر كدفعة أولى. (وال – طرابلس) س س

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