وصلت عن طريق تركيا.. تداول كميات كبيرة من الدولارات الأمريكية المُعطلة في لبنان مصدرها ليبيا

بيروت 20 ديسمبر 2020 (وال) – حذر ممثل اتحاد خبراء الغرف الأوروبية في بيروت، المستشار نبيل بو غنطوس، اليوم السبت، من وجود كميات كبيرة من الدولارات الأمريكية المجمدة في لبنان، مصدرها ليبيا، والتي دخلت البلاد عن طريق تركيا.

وقال بوغنطوس في بيان، نقله موقع “لبنان24”: “إن التقارير التي وردت في بعض وسائل الإعلام صباح اليوم، عن كميات من الدولارات مصدرها ليبيا، وتباع في بعض أحياء العاصمة، دليل على ما حذرنا منه سابقًا، بأنها دولارات معطلة أرقامها التسلسلية، مصدرها ليبيا والعراق وسوريا”.

وأشار بوغنطوس، إلى أن هذه الدولارات يمرر بعض المهربين كميات منها عبر تركيا، في تجارة تنشط في الدول المحيطة بلبنان، نتيجة الأحداث والتفلت من المراقبة، لافتًا إلى أن المروجين باتوا يعملون بشكل علني في كثير من الأحيان، وباتت لديهم صفحات ومجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويؤمنون خدمة التوصيل المجاني لأية كمية من الدولارات المطلوبة.

وطالب بوغنطوس، الأجهزة الأمنية والاستعلامية، بـ”ملاحقة جميع الذين يقومون بأنشطة الصرافة غير الشرعية، لأنهم يروجون كميات من هذه الدولارات، وفي غالب الأحيان قد لا يكونون مدركين لمصدرها الأساسي”. (وال – بيروت) س س

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال