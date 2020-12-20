الثني يمنح الإذن بتنفيذ مشروع استثماري لصالح نادي أهلي بنغازي

قالت الحكومة المؤقتة في بنغازي اليوم الأحد، إن الرئيس عبدالله الثني منح الإذن لشركة المربع الذهبي، لتنفيذ مشروع استثماري على قطعة أرض تقدر مساحتها بحوالي 52 هكتاراً لصالح نادي أهلي بنغازي.

وأوضحت الحكومة في بيان، بأن القرار جاء خلال اجتماع عقده الثني مع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي خالد السعيطي، بحضور رئيس المجلس التسييري للبلدية صقر بوجواري ووكيل وزارة الاقتصاد سهيل بوشيحة ورئيس مصلحة التخطيط العمراني عبدالحكيم السلطني.

وفق بيان الحكومة، يهدف المشروع إلى تنفيذ مجموعة من الوحدات السكنية والمؤسسات الخدمية والترفيهية على أن يتم الشروع في تنفيذه خلال الفترة القادمة بما يعود بالنفع على النادي وعلى مدينة بنغازي بشكل عام.

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