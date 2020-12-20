الثني يمنح الإذن بتنفيذ مشروع استثماري لصالح نادي أهلي بنغازي

قالت الحكومة المؤقتة في بنغازي اليوم الأحد، إن الرئيس عبدالله الثني منح الإذن لشركة المربع الذهبي، لتنفيذ مشروع استثماري على قطعة أرض تقدر مساحتها بحوالي 52 هكتاراً لصالح نادي أهلي بنغازي.
وأوضحت الحكومة في بيان، بأن القرار جاء خلال اجتماع عقده الثني مع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي خالد السعيطي، بحضور رئيس المجلس التسييري للبلدية صقر بوجواري ووكيل وزارة الاقتصاد سهيل بوشيحة ورئيس مصلحة التخطيط العمراني عبدالحكيم السلطني.
وفق بيان الحكومة، يهدف المشروع إلى تنفيذ مجموعة من الوحدات السكنية والمؤسسات الخدمية والترفيهية على أن يتم الشروع في تنفيذه خلال الفترة القادمة بما يعود بالنفع على النادي وعلى مدينة بنغازي بشكل عام.
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