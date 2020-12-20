مع تراجع جماعي.. تعرف على اخر اسعار الدولار والعملات والذهب مقابل الدينار الليبي

شهد سعر الدولار الامريكي تسجيله انخفاضا جديدا مقابل الدينار الليبي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب تراجعاً جماعياً في تداولات السوق الموازية مساء اليوم الاحد.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاحد 20-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار = 5.68 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.69 دينار

اليورو = 6.95 دينار

الجنية الإسترليني 7.66 دينار

الليرة التركية 0.74 دينار

الدينار التونسي 2.10 دينار

الجنية المصري 0.36 دينار

الدينار الاردني 7.90 دينار

الذهب:

كسر الذهب عيار 18 ب238 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب277 دينار

كسر الذهب عيار 22 ب296 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب317 دينار

فضة كسر من 2.50 دينار على حسب العيار

فضة جديدة من 09 دينار على حسب العيار

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