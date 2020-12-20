اقتصاد

مصدر لـ218: الإفراج عن 60 ألف مرتب متأخر

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مصدر لـ218: الإفراج عن 60 ألف مرتب متأخر وإحالة الكشوفات إلى إدارة الميزانية في “مالية الوفاق” على أن تصرف خلال الشهر الجاري

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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