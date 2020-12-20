مصدر لـ218: الإفراج عن 60 ألف مرتب متأخر وإحالة الكشوفات إلى إدارة الميزانية في “مالية الوفاق” على أن تصرف خلال الشهر الجاري
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قناة 218 الليبية
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